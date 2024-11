Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Pisa si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita risulterà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. La presenza di una leggera brezza proveniente da est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,2°C, con una leggera diminuzione fino a 12,2°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che si manterranno sotto il 5%. L’umidità si aggirerà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 6 km/h e i 8 km/h, garantirà un clima fresco e piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 54% nel pomeriggio.

Il pomeriggio vedrà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C alle ore 16:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere. L’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 14°C. Anche in questo caso, il cielo sereno e l’assenza di precipitazioni garantiranno una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisa indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 7.8 E max 7.9 Levante 76 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 8.5 E max 8.5 Levante 73 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 7.6 E max 9 Levante 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 4.1 E max 4 Levante 56 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 2.6 NO max 2.5 Maestrale 57 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 4.3 NNO max 4.4 Maestrale 72 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 3.1 NNE max 3.3 Grecale 76 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:01

