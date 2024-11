Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente scarsa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La velocità del vento si manterrà moderata, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un clima piacevole e soleggiato. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +14°C, mantenendo un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima. Le condizioni rimarranno ideali per attività all’aperto, con un vento che si farà sentire solo come una leggera brezza. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà bassa. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo la serata gradevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisa indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, con la possibilità di un leggero aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.7° perc. +6.1° Assenti 9.3 NE max 12.1 Grecale 74 % 1022 hPa 5 nubi sparse +7.3° perc. +5.6° Assenti 8.9 ENE max 11.8 Grecale 75 % 1022 hPa 8 nubi sparse +9.3° perc. +8.2° Assenti 8 ENE max 11.8 Grecale 68 % 1023 hPa 11 nubi sparse +12.9° perc. +11.7° Assenti 8.2 ENE max 10.6 Grecale 56 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 3.1 E max 8.1 Levante 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 4.1 NNE max 4.9 Grecale 67 % 1020 hPa 20 cielo sereno +9.3° perc. +8.4° Assenti 7 ENE max 6.6 Grecale 73 % 1021 hPa 23 nubi sparse +8.1° perc. +6.6° Assenti 9.1 ENE max 9.2 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:52

