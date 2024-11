Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma con il passare delle ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 17°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente freddo. L’umidità si attesterà intorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, mantenendo un clima gradevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 66%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta nonostante la nuvolosità.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 76%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisa indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.4° perc. +10.5° Assenti 11.1 E max 12.2 Levante 74 % 1027 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.1° Assenti 11.3 E max 12.8 Levante 74 % 1026 hPa 8 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 11.6 E max 15.4 Levante 71 % 1027 hPa 11 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 11.6 E max 14.3 Levante 59 % 1026 hPa 14 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 9.1 E max 12.9 Levante 62 % 1026 hPa 17 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 8.1 ENE max 9.1 Grecale 71 % 1026 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 8.7 ENE max 9.3 Grecale 78 % 1027 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 11.3 E max 13.3 Levante 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:57

