Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature varieranno da +13°C a +12°C, con un vento moderato da Est a 8,0-8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76-79%. Durante la mattina, si raggiungeranno i +18,6°C alle 12:00, mantenendo una bassa copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,9°C, mentre in serata scenderanno a +13,2°C. Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature simili, senza precipitazioni. Mercoledì e Giovedì, le condizioni rimarranno nuvolose, con temperature che varieranno tra +12°C e +18,8°C.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C alle 00:00, scendendo leggermente a +12°C entro le 04:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,0 km/h e 8,7 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76-79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 06:00, la temperatura sarà di +11,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +18,6°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 1%. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 56%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,9°C alle 13:00, per poi scendere a +15,8°C alle 16:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69% alle 16:00. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 20:00, la temperatura sarà di +14,2°C, scendendo a +13,2°C entro le 23:00. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che varierà tra 3,3 km/h e 5,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76-80%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo si presenterà sereno fino alle 02:00, quando inizieranno a comparire poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C alle 00:00, scendendo a +12,2°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,4 km/h e 7,0 km/h, proveniente da Est. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto. Alle 07:00, la temperatura sarà di +13°C, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si alzeranno lentamente, raggiungendo i +18,4°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 6,5 km/h e 7,2 km/h, proveniente sempre da Est. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, tornando a essere sereno. Alle 13:00, la temperatura sarà di +18,6°C, per poi scendere a +15,8°C alle 16:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 3,0 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Alle 20:00, la temperatura sarà di +14,7°C, scendendo a +14,2°C entro le 23:00. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che varierà tra 2,7 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,1°C alle 00:00, scendendo a +12,8°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,7 km/h e 6,6 km/h, proveniente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle 07:00, la temperatura sarà di +13,2°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +18,6°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 7,1 km/h e 7,6 km/h, proveniente sempre da Est. L’umidità si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura sarà di +18,8°C, per poi scendere a +16,3°C alle 16:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle 20:00, la temperatura sarà di +14,5°C, scendendo a +13,3°C entro le 23:00. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che varierà tra 6,8 km/h e 8,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C alle 00:00, scendendo a +11,9°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,2 km/h e 10,6 km/h, proveniente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66-76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle 07:00, la temperatura sarà di +12,3°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +15,9°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra 10,4 km/h e 11,2 km/h, proveniente sempre da Est. L’umidità si attesterà attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto. Alle 13:00, la temperatura sarà di +16,3°C, per poi scendere a +15,9°C alle 16:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto. Alle 20:00, la temperatura sarà di +14,5°C, scendendo a +13,6°C entro le 23:00. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che varierà tra 6,8 km/h e 8,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana con condizioni prevalentemente serene, seguite da un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto.

