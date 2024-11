Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, con un picco atteso nel pomeriggio. Le condizioni di umidità e la copertura nuvolosa varieranno, influenzando la percezione del freddo.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 78%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità di circa 6,1 km/h. Queste condizioni favoriranno un inizio di giornata tranquillo e fresco.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità scenderà al 43%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,5 km/h e i 5,7 km/h, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 12,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 2%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà significativamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a coprire il 100% del cielo. Le temperature scenderanno fino a 8,6°C entro le 23:00, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 78%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Pisticci evidenziano un inizio di giornata sereno e fresco, che si trasformerà in una serata nuvolosa e più fredda. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di domenica, prima che il tempo cambi drasticamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.6° perc. +5.6° Assenti 5.8 O max 6.1 Ponente 78 % 1020 hPa 4 cielo sereno +6° perc. +5.1° Assenti 5.4 ONO max 5.5 Maestrale 78 % 1019 hPa 7 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.6 ONO max 5.5 Maestrale 68 % 1019 hPa 10 poche nuvole +13.4° perc. +12.1° Assenti 1.5 SSE max 4 Scirocco 48 % 1018 hPa 13 cielo sereno +15.1° perc. +13.8° Assenti 7 ESE max 4.1 Scirocco 44 % 1016 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° Assenti 7.5 SSE max 7.5 Scirocco 70 % 1016 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 1.9 O max 3.6 Ponente 75 % 1016 hPa 22 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.5 O max 4.8 Ponente 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:33

