Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno e fresche nella notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 84%, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con velocità di circa 1,7 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 17,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 70%, mentre l’umidità scenderà al 59%, rendendo l’aria più gradevole. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che arriveranno fino a 7,3 km/h. Questo clima mite favorirà attività all’aperto, senza il rischio di pioggia.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno a 16,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 36%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. La giornata si presenterà quindi ideale per passeggiate e attività all’aperto, con un cielo che si manterrà prevalentemente sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,7°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. I venti saranno quasi assenti, con velocità inferiori a 4 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’84%. Questo clima sereno e fresco favorirà una serata tranquilla, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti durante il giorno e freschi di sera. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. La stabilità atmosferica e l’assenza di precipitazioni suggeriscono un proseguimento di un clima gradevole, ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 2 NNO max 3.5 Maestrale 71 % 1028 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 2.2 NNO max 3.2 Maestrale 76 % 1028 hPa 7 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 2.4 N max 3.1 Tramontana 73 % 1029 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 4.5 SE max 5.5 Scirocco 64 % 1029 hPa 13 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 8 SE max 6.9 Scirocco 56 % 1028 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 6.9 S max 7.2 Ostro 72 % 1028 hPa 19 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 0.1 NNE max 2.7 Grecale 80 % 1028 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 3 ONO max 3.5 Maestrale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:41

