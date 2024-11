Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,7°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzione nord-ovest, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-ovest, con velocità che varieranno tra i 5 e i 6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 14,3°C entro le 08:00. L’umidità diminuirà gradualmente, portandosi al 63%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione nord-nord-ovest.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi che toccheranno i 18,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi al 44%. I venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà nuovamente, ma rimarrà comunque sotto il 75%. I venti saranno deboli, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisticci indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana favorevole per attività all’aperto. Si consiglia comunque di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10° Assenti 5.9 NO max 6 Maestrale 72 % 1026 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 6.8 NO max 7.1 Maestrale 75 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 5.6 NO max 6.7 Maestrale 68 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.1° perc. +16.2° Assenti 4 NE max 3.9 Grecale 54 % 1027 hPa 13 poche nuvole +18.7° perc. +17.7° Assenti 7.8 E max 6.8 Levante 44 % 1026 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +13.6° Assenti 6.2 SSE max 6.4 Scirocco 61 % 1027 hPa 19 poche nuvole +12.8° perc. +12° Assenti 2 NNO max 3.2 Maestrale 69 % 1028 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 3.9 NO max 4.5 Maestrale 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.