Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Pisticci di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature si manterranno su valori moderati, rendendo il clima piuttosto gradevole. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da nord-ovest.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,4°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 66%. La velocità del vento sarà di circa 7 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, si prevede un incremento della temperatura, che arriverà a circa 18,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando a 36%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da nord, con velocità che varierà tra i 6 e i 9 km/h. L’umidità scenderà, attestandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 15%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto secca.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo circa 11,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, arrivando a un 81%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con una leggera intensità. L’umidità aumenterà, toccando il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci indicano una giornata variabile, con temperature piacevoli e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima mite potranno approfittare di questo Sabato per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile cambiamento meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.1° perc. +9.2° Assenti 7.6 NO max 7.8 Maestrale 76 % 1026 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +8.1° Assenti 8.9 NO max 9.3 Maestrale 78 % 1026 hPa 7 nubi sparse +11.3° perc. +10.3° Assenti 8.2 NO max 10.9 Maestrale 70 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.5° Assenti 7.4 N max 7.8 Tramontana 50 % 1024 hPa 13 poche nuvole +18.4° perc. +17.3° Assenti 6.3 NNE max 8.2 Grecale 40 % 1022 hPa 16 poche nuvole +14.4° perc. +13.3° Assenti 4.2 NE max 8.2 Grecale 57 % 1022 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° Assenti 6.6 NNO max 7.3 Maestrale 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +10.1° Assenti 8.6 NO max 10 Maestrale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:39

