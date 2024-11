Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Pistoia si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con valori termici che si manterranno sopra i 12°C durante le ore notturne e che raggiungeranno picchi di circa 20°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, permettendo un’ottima visibilità e un’esperienza all’aperto molto piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido. Con l’assenza di precipitazioni, gli abitanti di Pistoia potranno godere di una serata tranquilla.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 11:00. La brezza leggera, con velocità di circa 3 km/h, contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità scenderà al 52%, favorendo una sensazione di benessere. Le condizioni ideali per attività all’aperto saranno presenti, rendendo questa parte della giornata particolarmente invitante.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli persisteranno. La brezza si farà sentire, ma non in modo eccessivo, mantenendo un clima confortevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli critici.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 13°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un meteo sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimangano stabili, con temperature simili e un clima piacevole. Gli abitanti potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 7.4 NNE max 7.7 Grecale 73 % 1026 hPa 5 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 6.7 NNE max 6.2 Grecale 74 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 4.1 NE max 6.6 Grecale 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 3.2 SE max 3.7 Scirocco 52 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 3 S max 2.8 Ostro 57 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 6.7 N max 6 Tramontana 80 % 1025 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 5.7 N max 4.9 Tramontana 81 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 5.4 N max 5.2 Tramontana 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:59

