Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Pistoia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 12,8°C e i 18,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano anche un aumento dell’umidità, che raggiungerà picchi del 100% nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo inizierà a coprirsi, passando a nubi sparse già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con un cielo che si presenterà coperto al 07:00 e rimarrà tale fino al pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, intorno al 55-71%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che inizieranno a scendere, arrivando a 16,6°C alle 15:00. L’umidità raggiungerà il 100%, creando condizioni di possibile disagio. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità sarà accentuata dalla bassa intensità del vento.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potrebbero trovare soddisfazione nei giorni a venire, mentre per oggi si consiglia di prepararsi a un clima più grigio e umido.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +11.7° Assenti 6.4 N max 6.1 Tramontana 75 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 6.4 NNE max 6 Grecale 73 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 3.2 NE max 5 Grecale 65 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18° perc. +17.3° Assenti 3.2 ESE max 3.7 Scirocco 55 % 1025 hPa 14 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 2.4 SE max 3.1 Scirocco 60 % 1024 hPa 17 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 6.2 N max 5.3 Tramontana 77 % 1025 hPa 20 poche nuvole +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.4 N max 5.8 Tramontana 80 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 6 NNE max 5.4 Grecale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:58

