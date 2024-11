Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 7,6°C e i 14,2°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e una temperatura di +7,8°C. Con il passare delle ore, si osserverà una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 69% alle 01:00 e al 47% alle 02:00. Le temperature percepite si attesteranno tra +5,3°C e +4,5°C. La velocità del vento varierà tra 14,1 km/h e 13,6 km/h, mantenendosi da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a +9,4°C, e alle 09:00 raggiungerà i +11,4°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, arrivando al 25% intorno alle 12:00. Durante questa fase della giornata, la velocità del vento sarà compresa tra 11,6 km/h e 12,5 km/h, con direzione sempre da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di +14°C alle 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a +8,1°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 9 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 53% e il 79%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 36%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi su valori leggeri, tra 6 km/h e 8,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori moderati e cieli prevalentemente sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.4° perc. +4.9° Assenti 14.3 NNE max 26 Grecale 81 % 1023 hPa 5 nubi sparse +6.7° perc. +4.2° Assenti 12.7 NNE max 22.8 Grecale 82 % 1023 hPa 8 nubi sparse +9.4° perc. +7.7° Assenti 11.7 NNE max 22.9 Grecale 72 % 1024 hPa 11 nubi sparse +13.7° perc. +12.5° Assenti 11.7 NE max 17.5 Grecale 53 % 1022 hPa 14 cielo sereno +13.4° perc. +12.2° Assenti 10.2 NE max 15 Grecale 57 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.1° perc. +6.4° Assenti 9.4 NNE max 12.1 Grecale 79 % 1021 hPa 20 poche nuvole +7° perc. +5.4° Assenti 8.5 NNE max 10.5 Grecale 77 % 1022 hPa 23 nubi sparse +7.3° perc. +5.9° Assenti 7.8 NNE max 9.4 Grecale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.