Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Pistoia si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente instabile, caratterizzate da precipitazioni diffuse e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,2°C e i 14,5°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 5,3 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, contribuendo a un clima umido e piovoso.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la persistenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 97%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da est e sud-est, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli minimi che non supereranno i 0,35 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà cambiamenti significativi. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 14,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%, e il vento si manterrà debole, con velocità variabili tra 1,6 km/h e 3 km/h. Le precipitazioni si presenteranno sporadiche, con accumuli che non supereranno i 0,6 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si manterranno attorno ai 13,2°C e 14°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 94%. Il vento, sempre debole, soffierà prevalentemente da nord-nord-est, con velocità che potranno raggiungere i 6,6 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma senza accumuli significativi.

Infine, nella sera, il meteo subirà un lieve cambiamento, con una transizione verso un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e il vento continuerà a soffiare debolmente. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da Giovedì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni climatiche possono variare rapidamente. La giornata di Mercoledì si presenterà quindi come una giornata tipicamente autunnale, caratterizzata da umidità e pioggia leggera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Pistoia

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.21 mm 2 ESE max 4.4 Scirocco 97 % 1022 hPa 5 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.14 mm 2.7 E max 4.1 Levante 97 % 1021 hPa 8 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.2 mm 2.2 E max 3.9 Levante 96 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.6 mm 2.7 SE max 6 Scirocco 95 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.27 mm 3.8 NNE max 5.7 Grecale 94 % 1022 hPa 17 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.12 mm 5 NNE max 6.6 Grecale 94 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +12.3° prob. 9 % 4.9 NE max 6.6 Grecale 93 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° prob. 6 % 3 NNE max 3.2 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:40

