Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Pistoia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un cielo coperto, con una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà nuovamente un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6°C.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Pistoia registrerà un cielo sereno con nubi sparse e una temperatura di circa +4°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno a +1,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,8 km/h da nord, con una leggera brezza. L’umidità sarà al 46% e la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a un cielo più nuvoloso. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo un massimo di +10,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 5 e i 6 km/h, mentre l’umidità aumenterà, arrivando al 32%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a +9,8°C alle 14:00 e ulteriormente a +7,9°C alle 15:00. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 48%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale di nuvolosità che raggiungerà l’87% entro le 23:00. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno sotto i 10°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’aumento dell’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca e umida. Si consiglia di prepararsi a un weekend caratterizzato da un clima autunnale, con temperature fresche e cieli nuvolosi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.9° perc. +1.8° Assenti 8.1 N max 7.1 Tramontana 45 % 1021 hPa 5 cielo sereno +3.8° perc. +1.9° Assenti 7.5 N max 6.7 Tramontana 42 % 1024 hPa 8 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.1 NNE max 2.8 Grecale 38 % 1027 hPa 11 nubi sparse +10.2° perc. +8.1° Assenti 4.1 SSE max 5.4 Scirocco 31 % 1028 hPa 14 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.8 S max 6.9 Ostro 39 % 1029 hPa 17 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.2 NNO max 4.8 Maestrale 44 % 1031 hPa 20 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 1.7 N max 4.6 Tramontana 56 % 1032 hPa 23 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 0.9 E max 3.7 Levante 55 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:42

