Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Pistoia indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si presenteranno durante la notte. Le temperature si manterranno relativamente miti, con valori che si aggireranno attorno ai 13,8°C all’inizio della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno spazio nel cielo, portando a un pomeriggio prevalentemente sereno.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura che scenderà fino a 12,9°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 90,8 km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi attorno all’83%. Con il passare delle ore, le piogge tenderanno a diminuire, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo inizierà a schiarirsi.

Nella mattina, si prevede un cielo coperto che si trasformerà in nubi sparse, con temperature che varieranno da 9,1°C a 13,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che si manterrà attorno ai 7,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 34% entro le ore centrali della giornata. Le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con il sole che farà capolino nel pomeriggio.

Il pomeriggio si presenterà con cielo sereno e temperature che toccheranno i 13,3°C. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 24%. Le temperature percepite saranno più basse, ma comunque gradevoli, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, e le temperature scenderanno fino a 4,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con un’intensità che non creerà particolari disagi. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia indicano un Venerdì che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena, con temperature gradevoli nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° prob. 24 % 36.7 OSO max 77.8 Libeccio 78 % 993 hPa 5 pioggia leggera +9.1° perc. +7.5° 0.22 mm 10.2 O max 16.9 Ponente 87 % 996 hPa 8 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° prob. 12 % 4.2 NNO max 12.6 Maestrale 83 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13° perc. +11.2° prob. 3 % 7.4 N max 21.5 Tramontana 34 % 1003 hPa 14 cielo sereno +12.3° perc. +10.4° Assenti 8.2 N max 18.8 Tramontana 32 % 1006 hPa 17 poche nuvole +6.3° perc. +4.2° Assenti 10.1 NNE max 15.4 Grecale 51 % 1010 hPa 20 nubi sparse +5° perc. +2.6° Assenti 10.6 N max 13.8 Tramontana 49 % 1014 hPa 23 nubi sparse +4.8° perc. +2.5° Assenti 9.9 N max 12.1 Tramontana 43 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:42

