Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai 14,4°C. Il vento sarà sostenuto, raggiungendo 45,3 km/h e raffiche fino a 89,5 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Durante le prime ore del mattino, la pioggia diventerà leggera e la temperatura scenderà a 13,7°C. Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento con nubi sparse e temperature attorno ai 12,6°C. Sabato 23 Novembre sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 10,8°C. Domenica 24 Novembre, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 10°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 14,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 45,3 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 89,5 km/h, creando condizioni di burrasca forte. Le precipitazioni saranno significative, con un’intensità di 1,07 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica sarà di 992 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione meteo presenterà una diminuzione dell’intensità della pioggia, passando a pioggia leggera. La temperatura scenderà a 13,7°C, con una percezione di 13,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a 43,4 km/h, con raffiche che potranno toccare i 79,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, e l’umidità si attesterà all’85%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 12,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 10,9°C. La velocità del vento diminuirà a 9,1 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa scenderà al 42%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si ridurrà al 38%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1001 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 4,3°C e una temperatura percepita di 2,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 7,9 km/h da Nord. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 46%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1019 hPa.

Sabato 23 Novembre

Nella notte di Sabato 23 Novembre, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,1°C e una temperatura percepita di 2,2°C. La velocità del vento sarà contenuta, a 7,7 km/h da Nord, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 46%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 6,8°C. La temperatura percepita sarà di 6,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, a 4 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 36%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 40%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,8°C. La temperatura percepita sarà di 8,8°C. La velocità del vento rimarrà debole, a 4,4 km/h, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 33%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 5,6°C. La temperatura percepita sarà di 5,6°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, con una copertura nuvolosa del 71%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 47%.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo sarà coperto, con una temperatura di 5,8°C e una temperatura percepita di 5,8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, a 3,1 km/h da Nord-Nord Est, con una copertura nuvolosa del 76%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 52%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La temperatura percepita sarà di 8°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo il cielo coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La temperatura percepita sarà di 10°C. La velocità del vento rimarrà bassa, a 2,6 km/h, con una copertura nuvolosa del 91%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 69%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,5°C. La temperatura percepita sarà di 9,5°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h, con una copertura nuvolosa del 88%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 79%.

In conclusione, il fine settimana a Pistoia si presenterà con un Venerdì piovoso, seguito da un Sabato sereno e un Domenica caratterizzata da nuvole e temperature moderate. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di una giornata di sole, mentre Domenica sarà più adatta per attività al chiuso, vista la copertura nuvolosa persistente.

