Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da est.

Nella mattina, il clima si presenterà piacevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un comfort termico ottimale. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 2,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 15°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa continuerà a rimanere assente, e le condizioni di cielo sereno favoriranno attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza segni di cambiamenti atmosferici. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetta alcuna forma di precipitazione. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli queste condizioni meteo, rendendo la settimana un’ottima opportunità per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10.3° Assenti 4.2 E max 3.9 Levante 84 % 1026 hPa 5 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 4.6 ESE max 4.5 Scirocco 80 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 4.3 E max 4.8 Levante 67 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 1.4 ENE max 2.3 Grecale 52 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 2.3 NNO max 1.9 Maestrale 52 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 1.7 N max 1.7 Tramontana 70 % 1024 hPa 20 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 1.9 E max 2.2 Levante 74 % 1025 hPa 23 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 3.2 ESE max 3.1 Scirocco 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:59

