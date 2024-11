Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. I dati meteo suggeriscono che la giornata si presenterà favorevole per attività all’aperto, grazie all’assenza di precipitazioni e a un vento moderato.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,9°C con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 94%. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 12,9°C entro le ore 11:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 23%. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da Nord-Est, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 7,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 14,3°C alle ore 13:00. La situazione meteo rimarrà stabile, con un’umidità che si attesterà intorno al 53% e un’intensità del vento che si manterrà su valori leggeri. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature in calo che arriveranno a 7,4°C alle ore 19:00.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 6,1°C alle ore 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente sereno. Le giornate successive potrebbero presentare un aumento delle temperature, rendendo il clima più mite. Si consiglia di approfittare della giornata di Mercoledì per attività all’aperto, poiché le condizioni meteo saranno favorevoli e senza precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.1° perc. +4.4° Assenti 8.2 NE max 13.9 Grecale 87 % 1022 hPa 5 nubi sparse +5° perc. +3.7° Assenti 6 NE max 7.1 Grecale 90 % 1022 hPa 8 nubi sparse +8.1° perc. +7.6° Assenti 5.2 NE max 8.4 Grecale 78 % 1023 hPa 11 poche nuvole +12.9° perc. +11.8° Assenti 7.9 NE max 11 Grecale 60 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +13.1° Assenti 5.6 NNE max 8.7 Grecale 54 % 1020 hPa 17 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 3 E max 4 Levante 78 % 1020 hPa 20 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 4.5 NE max 4.1 Grecale 85 % 1021 hPa 23 nubi sparse +6.1° perc. +5.3° Assenti 5.3 NE max 4.8 Grecale 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:50

