Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una sensibile diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I venti, inizialmente forti, tenderanno a calmarsi nel pomeriggio, offrendo un po’ di sollievo.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si registreranno venti sostenuti da Sud Ovest con raffiche che raggiungeranno i 92 km/h, creando condizioni di burrasca forte. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un’intensità di 71%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento: le prime ore saranno caratterizzate da pioggia leggera e temperature che scenderanno fino a 10,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma nel corso della mattinata si inizieranno a vedere schiarite. I venti si presenteranno da Ovest, mantenendo una velocità di circa 25 km/h. La probabilità di pioggia sarà ancora presente, ma con un’intensità in diminuzione.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di 13,9°C e i venti si calmeranno, scendendo a circa 11 km/h. L’umidità si ridurrà, rendendo l’aria più fresca e piacevole. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, con un’ottima visibilità e un clima più stabile.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 5,5°C. I venti saranno leggeri, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno fresche ma senza eccessi. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 39 % 47.6 OSO max 90.8 Libeccio 70 % 995 hPa 5 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° prob. 27 % 33 OSO max 64.6 Libeccio 64 % 997 hPa 8 cielo coperto +11° perc. +10° prob. 25 % 16.9 O max 29 Ponente 71 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +12.3° prob. 7 % 10.5 N max 18.3 Tramontana 50 % 1003 hPa 14 cielo sereno +13.4° perc. +11.8° Assenti 7.9 NNO max 14.4 Maestrale 35 % 1005 hPa 17 cielo sereno +7.3° perc. +6° Assenti 7.5 NE max 7.6 Grecale 36 % 1009 hPa 20 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° prob. 1 % 4.2 NE max 4 Grecale 39 % 1013 hPa 23 cielo coperto +4.8° perc. +4.8° Assenti 4.7 ENE max 4.4 Grecale 51 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:43

