Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Poggibonsi si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli coperti, che si alterneranno a momenti di nubi sparse, specialmente nel pomeriggio. La temperatura percepita si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 6°C e i 15°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est-nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 31,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo a Poggibonsi si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +5,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 92%, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’80%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a +14°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 90%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo i 12,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di +15,2°C alle ore 12:00, per poi scendere a +12,3°C nel tardo pomeriggio. I venti saranno più forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 2%.

La sera porterà nuovamente cieli coperti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. L’umidità aumenterà, mantenendosi sopra l’80%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera flessione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.6° perc. +4.7° Assenti 5.4 E max 5.1 Levante 80 % 1020 hPa 5 cielo coperto +5.6° perc. +4.5° Assenti 6 E max 5.8 Levante 85 % 1019 hPa 8 nubi sparse +8.9° perc. +8.3° Assenti 5.7 ENE max 9.3 Grecale 75 % 1020 hPa 11 cielo coperto +14° perc. +12.9° Assenti 12.2 NE max 20.8 Grecale 59 % 1019 hPa 14 cielo coperto +14° perc. +13.1° prob. 2 % 19.5 NE max 31.5 Grecale 65 % 1019 hPa 17 nubi sparse +9.3° perc. +7.2° prob. 2 % 13.6 NNE max 22.4 Grecale 83 % 1020 hPa 20 cielo coperto +9.3° perc. +7.2° Assenti 14.1 NNE max 22.6 Grecale 83 % 1021 hPa 23 cielo coperto +8.1° perc. +6° Assenti 12.4 NNE max 20.6 Grecale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:50

