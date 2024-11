Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 16°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una continua assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, durante la notte, il meteo si presenterà stabile, con temperature che varieranno da 11,4°C a 10,5°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 5,7 km/h e i 7,1 km/h, mantenendo un’umidità attorno al 60%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa, confermando un contesto meteorologico favorevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 16,6°C a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 37%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera flessione nel tardo pomeriggio. La situazione meteorologica rimarrà invariata, con un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo il clima piacevole per le attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti di Poggiomarino potranno godere di un clima piacevole e stabile, senza particolari variazioni meteorologiche in vista.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 6.3 NE max 8.2 Grecale 61 % 1021 hPa 4 cielo sereno +10.6° perc. +9.4° Assenti 5.7 NE max 6.5 Grecale 63 % 1022 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10° Assenti 5.8 NE max 7.9 Grecale 58 % 1023 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.1° Assenti 3 NNE max 5.8 Grecale 41 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.8° perc. +15.5° Assenti 4.6 O max 5.2 Ponente 37 % 1021 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +13.7° Assenti 4.5 O max 5.6 Ponente 45 % 1021 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 0.7 O max 1.8 Ponente 50 % 1021 hPa 22 cielo sereno +13° perc. +11.8° Assenti 1.8 SO max 2.6 Libeccio 54 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:40

