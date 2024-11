Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede pioggia leggera fino alle prime ore del mattino, con temperature intorno ai +15,3°C e copertura nuvolosa al 32%. La mattina sarà prevalentemente nuvolosa, con temperature che varieranno da +14,5°C a +18,3°C. Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento, ma con possibilità di pioggia leggera. Venerdì 29 Novembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa +14,8°C, ma la pioggia aumenterà nel corso della giornata, portando a temperature intorno ai +10°C in serata. Sabato 30 Novembre, il cielo si schiarirà, con temperature attorno ai 10°C e bassa probabilità di pioggia, favorendo attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede un inizio con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno ai +15,3°C, con una copertura nuvolosa del 32% e una velocità del vento di 4,1 km/h proveniente da Sud Est. La situazione meteo rimarrà simile fino all’01:00, quando la pioggia leggera aumenterà la copertura nuvolosa al 80% e la temperatura scenderà leggermente a +15,2°C.

Proseguendo verso le 02:00, la pioggia continuerà a manifestarsi, ma con una diminuzione della sua intensità. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +15,1°C e la copertura nuvolosa si manterrà al 66%. Alle 03:00, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura di +15°C. La probabilità di pioggia scenderà al 44%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con temperature che varieranno da +14,5°C a +18,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 72% e il 42%, con una leggera probabilità di pioggia fino alle 10:00.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che raggiungeranno i +18,3°C alle 13:00 e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, ci sarà ancora la possibilità di pioggia leggera tra le 15:00 e le 16:00, con temperature in calo a +16,8°C.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a temperature di circa +16°C alle 19:00. La copertura nuvolosa scenderà al 13%, con una probabilità di pioggia ridotta al 7%.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +14,8°C. Alle 00:00, la copertura nuvolosa sarà del 34% e la velocità del vento si attesterà a 4,5 km/h. Tuttavia, già dall’01:00, si prevede un aumento della pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che salirà al 98% e una temperatura di +14,7°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da +14,4°C alle 07:00 a +15,5°C alle 11:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere previste tra le 12:00 e le 14:00, quando la temperatura scenderà a +14,6°C.

Nel pomeriggio, si assisterà a un’intensificazione della pioggia, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a raggiungere i +12,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 81%.

La sera porterà con sé piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 87%.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +10,1°C. Alle 00:00, la copertura nuvolosa sarà del 73% e la velocità del vento raggiungerà i 12,7 km/h. A partire dall’01:00, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature in lieve aumento.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da +9,5°C alle 07:00 a +10,8°C alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 12%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 10°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

La sera porterà un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Poggiomarino si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e temperature in calo, per poi migliorare significativamente nel corso di Sabato, con cieli sereni e temperature più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di un clima più favorevole.

