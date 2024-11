Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Policoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La notte si presenterà con un cielo inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento già nelle prime ore del mattino. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 8°C, mentre durante il giorno si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo punte di circa 15°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Policoro saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. Le temperature si manterranno sui 8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1032 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra 5 e 8 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 30%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. Le temperature raggiungeranno il picco di 15°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 13°C. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo una sensazione di piacevole tepore. L’umidità si manterrà attorno al 29%, con una pressione atmosferica in lieve calo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. La ventilazione sarà sempre leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con un possibile leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.7° perc. +8° Assenti 6 NO max 6.7 Maestrale 56 % 1032 hPa 4 cielo coperto +7.9° perc. +6.6° Assenti 7.6 NO max 8.6 Maestrale 54 % 1031 hPa 7 nubi sparse +8.7° perc. +7.7° Assenti 7.1 NO max 8.7 Maestrale 46 % 1030 hPa 10 poche nuvole +13.9° perc. +12.2° Assenti 3.6 N max 4.8 Tramontana 33 % 1029 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +13.8° Assenti 5.8 ESE max 4.9 Scirocco 29 % 1027 hPa 16 cielo sereno +11.8° perc. +10.2° Assenti 6.8 S max 7.6 Ostro 45 % 1026 hPa 19 cielo sereno +11.1° perc. +9.6° Assenti 5.7 SO max 6.8 Libeccio 50 % 1027 hPa 22 cielo sereno +10.7° perc. +9.2° Assenti 4.6 SO max 6 Libeccio 54 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:29

