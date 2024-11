Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Policoro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,9°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, ma senza precipitazioni significative. Infine, la sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest, con temperature che si manterranno tra i 12,7°C e i 13,3°C. L’umidità si attesterà intorno al 78%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,4°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria frizzante e gradevole. L’umidità scenderà al 52%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse, con temperature che toccheranno un massimo di 20,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà più consistente, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,2°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e la brezza tesa da Ovest manterrà l’aria fresca. L’umidità si attesterà intorno al 66%, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Policoro indicano una giornata di Martedì 19 Novembre con condizioni climatiche favorevoli, senza precipitazioni e con temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.9 O max 6.1 Ponente 79 % 1015 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 5.3 O max 5.7 Ponente 79 % 1014 hPa 7 poche nuvole +14° perc. +13.4° prob. 3 % 4 O max 5.1 Ponente 73 % 1015 hPa 10 poche nuvole +18.5° perc. +17.9° Assenti 5.5 S max 9.2 Ostro 57 % 1014 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° prob. 1 % 9.8 SSO max 16.9 Libeccio 49 % 1012 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 22.9 OSO max 36.4 Libeccio 56 % 1012 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +15° prob. 1 % 14.5 O max 31.4 Ponente 63 % 1013 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° prob. 3 % 10.7 OSO max 15.8 Libeccio 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:32

