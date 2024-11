Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Domenica 10 Novembre indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina porterà con sé un aumento della temperatura, che raggiungerà i 18°C intorno a mezzogiorno, con una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 19°C. La sera vedrà un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 7%. Le temperature si manterranno tra i 12,7°C e i 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 78%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 16,9°C e una leggera brezza. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 26%, e l’umidità scenderà al 62%. A mezzogiorno, il termometro salirà fino a 18,9°C, con condizioni di cielo prevalentemente sereno.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 47%.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,9°C alle 21:00. L’umidità aumenterà fino al 60%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre le nuvole potrebbero fare la loro comparsa solo in serate successive.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.5° perc. +11.8° Assenti 11.6 NO max 14.1 Maestrale 79 % 1022 hPa 4 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 11.3 NO max 13.6 Maestrale 81 % 1021 hPa 7 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 11.1 NO max 13.8 Maestrale 74 % 1021 hPa 10 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° prob. 3 % 8.5 N max 8.6 Tramontana 56 % 1020 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 5.3 ESE max 7.7 Scirocco 47 % 1018 hPa 16 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 10 SO max 11.8 Libeccio 59 % 1019 hPa 19 nubi sparse +16.3° perc. +15.5° prob. 10 % 2.9 SO max 4.6 Libeccio 55 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° prob. 14 % 1.4 OSO max 4 Libeccio 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:38

