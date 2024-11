Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Policoro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 10,9 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 71% in serata.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno sporadicamente. La temperatura si aggirerà intorno ai 15,2°C a mezzanotte, con una leggera diminuzione fino a 14°C nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 31%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, favorendo un aumento delle temperature. Si passerà dai 14,2°C alle 21,7°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento delle temperature, che toccheranno il massimo di 22,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità, sebbene in aumento, non supererà il 49%, rendendo l’aria ancora piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% entro le ore serali. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C e l’umidità salirà fino al 74%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di frescura aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Pertanto, si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un cambio di scenario meteorologico.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14° Assenti 9.8 NO max 13.1 Maestrale 58 % 1023 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.2° Assenti 11.3 NO max 14.8 Maestrale 57 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.1° perc. +15.1° Assenti 9.9 NO max 14.4 Maestrale 51 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 8.9 N max 12 Tramontana 47 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 5.7 NNE max 10.9 Grecale 41 % 1022 hPa 16 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 5.8 ENE max 10.9 Grecale 59 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 7.6 N max 10.7 Tramontana 71 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 11.2 NNO max 15.9 Maestrale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:45

