Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Policoro di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà i 19°C, accompagnata da una diminuzione della copertura nuvolosa. La sera si presenterà serena, con temperature in calo fino a 14°C.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 16,5°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, portando a un cielo coperto fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 6 km/h, proveniente da nord-nord est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 11:00 si assisterà a un miglioramento, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 19,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa diminuirà, con la presenza di poche nuvole e un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,7°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Policoro nei prossimi giorni indicano un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in calo durante le ore notturne. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre le notti si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.6 NNE max 8.5 Grecale 73 % 1028 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 5.2 NNE max 7 Grecale 76 % 1028 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 4.9 NE max 6.1 Grecale 72 % 1029 hPa 10 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 5.3 E max 5.3 Levante 67 % 1029 hPa 13 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 8 ESE max 5.8 Scirocco 62 % 1028 hPa 16 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 6 SSO max 7 Libeccio 73 % 1028 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.5 ONO max 1.8 Maestrale 77 % 1028 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 3.5 NO max 4.2 Maestrale 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:41

