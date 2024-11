Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Policoro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La copertura nuvolosa sarà sostanzialmente totale, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 64%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 13°C entro le ore centrali. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una leggera intensificazione rispetto alla notte. L’umidità aumenterà, portandosi al 70%.

Nel pomeriggio, si verificheranno le prime precipitazioni con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, mentre l’umidità raggiungerà il 86%. Le piogge si intensificheranno progressivamente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.84 mm entro le ore successive. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 13°C. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno superare i 0.69 mm. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata prevalentemente piovosa e nuvolosa, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni stradali e di vestirsi adeguatamente per affrontare il maltempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.2° perc. +10° Assenti 8.2 NNO max 9.7 Maestrale 64 % 1021 hPa 4 nubi sparse +10.3° perc. +9.1° Assenti 8.5 NNO max 10.2 Maestrale 67 % 1020 hPa 7 cielo coperto +11.3° perc. +10.2° prob. 18 % 9.8 NO max 10.6 Maestrale 64 % 1021 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° prob. 34 % 12.5 N max 13 Tramontana 63 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.13 mm 5 NO max 7 Maestrale 72 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +13.3° perc. +12.9° 0.84 mm 10.2 NE max 17.8 Grecale 86 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.37 mm 12.6 NNE max 17.2 Grecale 88 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.38 mm 12.9 N max 19.1 Tramontana 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:36

