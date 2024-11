Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a un’alta copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 11,8°C alle 5:00. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord e Nord Est, con intensità di 0,8 km/h a 12°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 62%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 15%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che aumenterà fino a 8,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo una mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, passando a nubi sparse e successivamente a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con un picco massimo di 16,8°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,6 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 64%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 2,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pomigliano d’Arco mostrano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e una predominanza di nuvole. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, quando si prevede un ritorno a cieli più sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 0.9 N max 2.8 Tramontana 58 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° Assenti 1.3 NE max 2.7 Grecale 61 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.5° perc. +11.4° Assenti 1.3 E max 3.3 Levante 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 4.6 SO max 8.1 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 9.5 SO max 12.6 Libeccio 54 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 7.2 OSO max 11.6 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 2.7 OSO max 4.7 Libeccio 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 2.6 SO max 5.7 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

