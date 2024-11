Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 14,8°C nel primo pomeriggio.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno stabili intorno ai 13,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,3 km/h e i 5,9 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 63% in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 14,3°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1026 hPa. La bassa intensità del vento e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a rendere la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Lunedì 25 Novembre suggeriscono una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella temperatura e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in questo inizio settimana, mentre per chi desidera giornate più soleggiate, sarà necessario attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 49 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +8.6° Assenti 5.3 ENE max 4.8 Grecale 49 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.8° perc. +9.1° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 43 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.3° perc. +12.9° Assenti 2 O max 2.8 Ponente 41 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +13.6° Assenti 3.9 OSO max 5.6 Libeccio 47 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 0.8 NNO max 2.8 Maestrale 53 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.3° Assenti 0.3 E max 3.1 Levante 56 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 1.7 S max 4.3 Ostro 61 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

