Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani domenica 17 novembre

Domenica 17 Novembre a Pompei si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante le ore centrali, con un incremento dell’umidità e una copertura nuvolosa crescente. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud-ovest, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 59%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno deboli, creando un’atmosfera tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa inizierà a aumentare, ma le condizioni rimarranno stabili e senza pioggia. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa del 80% entro le 15:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, e i venti rimarranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità salirà fino al 70%. I venti continueranno a essere deboli, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C. Si prevede che il tempo rimanga stabile, senza precipitazioni significative, ma con un incremento dell’umidità che potrebbe rendere le serate più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.1° Assenti 1 SSE max 2.6 Scirocco 60 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +11.7° Assenti 1.3 SSE max 2.6 Scirocco 64 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.3° Assenti 2.4 SSE max 3.3 Scirocco 63 % 1019 hPa 10 cielo sereno +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.7 SO max 6.5 Libeccio 57 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 7.3 SO max 8.4 Libeccio 59 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 5.1 SO max 7.3 Libeccio 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 2.5 OSO max 3.7 Libeccio 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.5 SSO max 5.1 Libeccio 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:40

