Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Pompei indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,9°C. La presenza di umidità elevata e una leggera brezza contribuiranno a creare un clima piuttosto gradevole, nonostante le precipitazioni previste.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che arriverà a 18,9°C entro le ore centrali. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 26% e il 30%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma nel tardo mattino si inizieranno a registrare le prime piogge leggere, con un’intensità di 0.12mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà in piogge leggere tra le 13:00 e le 14:00. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 73%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 8km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,5°C entro la fine della giornata. L’umidità rimarrà elevata, ma le probabilità di pioggia si ridurranno notevolmente, rendendo la serata più piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un miglioramento atteso per Giovedì e Venerdì, quando le temperature si stabilizzeranno su valori più alti e le precipitazioni diventeranno sporadiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni più favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.4 E max 4.2 Levante 89 % 1023 hPa 4 poche nuvole +14.2° perc. +14.1° prob. 4 % 4 ESE max 3.7 Scirocco 90 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 20 % 4.4 E max 4.1 Levante 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +18° prob. 16 % 4.1 S max 6.2 Ostro 70 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.12 mm 7.3 SO max 8 Libeccio 71 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° prob. 12 % 5.4 OSO max 7.3 Libeccio 80 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° prob. 12 % 4.5 SSO max 4.8 Libeccio 85 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° prob. 16 % 3.9 SSE max 4.1 Scirocco 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:35

