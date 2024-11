Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 14,3°C. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40-60%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo un clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, garantendo un ambiente fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che varieranno tra +10,1°C e +12,4°C. La brezza leggera, proveniente sempre da Nord-Est, continuerà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 27% entro le ore centrali della mattina. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1026 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle previsioni del tempo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’88%. Le temperature si manterranno attorno ai 14,3°C, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 5,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 30%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si abbasseranno nuovamente fino a +11,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord-Est, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%, creando un’atmosfera fresca e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei indicano una giornata che si presenterà inizialmente serena e mite, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un incremento della copertura nuvolosa, ma per ora, Sabato 23 Novembre si prospetta come una giornata ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.3° Assenti 8.7 NE max 10.9 Grecale 60 % 1016 hPa 4 poche nuvole +10.5° perc. +9° Assenti 10.9 NE max 14.2 Grecale 52 % 1020 hPa 7 cielo sereno +10.4° perc. +8.7° Assenti 9.8 NE max 13.2 Grecale 44 % 1024 hPa 10 nubi sparse +13.2° perc. +11.2° Assenti 8.7 NE max 13.6 Grecale 23 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.3° perc. +12.3° Assenti 7.9 ENE max 11.1 Grecale 21 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +11.6° Assenti 4.7 NE max 5.3 Grecale 28 % 1030 hPa 19 cielo sereno +12.4° perc. +10.6° Assenti 5.9 NE max 6.6 Grecale 35 % 1032 hPa 22 cielo sereno +11.4° perc. +9.6° Assenti 4.6 ENE max 4.5 Grecale 40 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.