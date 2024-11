Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Pompei si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti e i visitatori della storica città, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con nubi sparse che non influenzeranno il comfort notturno. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un’ulteriore sensazione di freschezza, con un’umidità che si attesterà attorno al 62%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non ostacoleranno il sole. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, rendendo l’aria particolarmente piacevole. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 38%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21,8°C, mantenendo un clima ideale per attività all’aperto. Le previsioni del tempo indicano cieli sereni o poco nuvolosi, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità rimarrà contenuta, contribuendo a un’atmosfera gradevole. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e confortevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli fastidiosi.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei nei prossimi giorni suggeriscono una stabilità climatica con temperature miti e cieli sereni. Domani e dopodomani si continuerà a godere di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra i 15°C anche durante le ore notturne. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno in questo periodo un’opportunità ideale per esplorare le meraviglie di Pompei, senza preoccuparsi di maltempo o temperature eccessive.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 5.4 NE max 6 Grecale 64 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16.7° perc. +16.1° Assenti 5.1 ENE max 6 Grecale 66 % 1024 hPa 7 poche nuvole +17.1° perc. +16.4° Assenti 4.7 NE max 5.3 Grecale 59 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20.7° perc. +19.9° Assenti 2.7 E max 5.2 Levante 41 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21° Assenti 3 O max 5.4 Ponente 38 % 1021 hPa 16 poche nuvole +20.1° perc. +19.4° Assenti 3.6 SO max 2.3 Libeccio 46 % 1021 hPa 19 poche nuvole +19.2° perc. +18.5° Assenti 5.2 ENE max 7.6 Grecale 50 % 1021 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 5.5 NE max 7.1 Grecale 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:46

