Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e temperature attorno ai +18,9°C. La probabilità di pioggia sarà del 32%, ma non sono previste precipitazioni. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +21,6°C, mentre nel pomeriggio si stabilizzeranno tra 21,1°C e 21,5°C. Sabato 9 Novembre, il cielo si schiarirà con temperature che raggiungeranno +21,5°C e umidità al 39%. Domenica 10 Novembre, il clima sarà sereno, con temperature fino a +21,1°C e umidità al 39%, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,9°C, con una temperatura percepita di +18,3°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno arrivare a 3,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 32%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 07:00, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà a +18,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 3,9 km/h. La probabilità di pioggia scenderà al 20%. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +21,6°C alle 12:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 94%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno tra i 21,1°C e i 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma la probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, attestandosi al 12% alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,9 km/h e 4,2 km/h.

Infine, nella sera di Venerdì, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si abbasseranno fino a +19°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la serata tranquilla.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,9°C, con una temperatura percepita di +17,3°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 5,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +21,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa scenderà al 17%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 3,8 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 39%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si attesteranno tra i 20,2°C e i 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e la probabilità di pioggia sarà assente. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,4 km/h e 5,4 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +17°C alle 21:00. L’umidità si manterrà intorno al 55%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,2°C, con una temperatura percepita di +16,6°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +21,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente al 9%, e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 0,4 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 39%.

Nel pomeriggio, il clima sarà ideale, con temperature che si attesteranno tra i 20,1°C e i 21°C. Il cielo sarà sereno, e la probabilità di pioggia sarà assente. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,6 km/h e 2,7 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +17°C alle 21:00. L’umidità si manterrà intorno al 52%, e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per godere di un fine settimana all’aperto.

Conclusioni

Il fine settimana a Pompei si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Venerdì inizierà con un clima coperto, ma già da Sabato si assisterà a un miglioramento significativo, con sole e temperature in aumento. Domenica, infine, offrirà condizioni ideali per attività all’aperto, con cieli sereni e temperature piacevoli. Gli amanti delle passeggiate e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni meteo.

