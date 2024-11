Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un aumento della nuvolosità e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con un picco che si registrerà nel pomeriggio. La presenza di vento forte accompagnerà le piogge, rendendo il clima più rigido e umido.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 5,7°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a circa 9,5 km/h da Est-Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno all’86%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1006 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 11,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Il cielo sarà completamente coperto e si prevedono piogge che inizieranno a manifestarsi, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno fino a 9,9°C e il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno raggiungere i 35,7 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, portando a un clima piuttosto sgradevole.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 10,9°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dalla forza del vento, che potrà raggiungere i 30 km/h. Le precipitazioni saranno accompagnate da un’alta umidità, che si attesterà attorno al 89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi dovrà spostarsi, poiché il vento forte e le piogge potrebbero rendere gli spostamenti più difficili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.3° perc. +4.2° Assenti 5.7 ENE max 9 Grecale 85 % 1007 hPa 5 nubi sparse +4.5° perc. +4.5° Assenti 4.1 E max 4.1 Levante 83 % 1008 hPa 8 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.4 E max 3.5 Levante 68 % 1010 hPa 11 poche nuvole +10.9° perc. +9.2° Assenti 6.4 SSO max 10.5 Libeccio 44 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 10 S max 22 Ostro 57 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +9.8° perc. +7.2° 0.26 mm 19 SSO max 51.9 Libeccio 73 % 1002 hPa 20 pioggia moderata +10.2° perc. +9.5° 2.81 mm 24.9 SSO max 61.3 Libeccio 88 % 999 hPa 23 pioggia leggera +13.5° perc. +13.3° 0.36 mm 30.6 SO max 76.9 Libeccio 89 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:41

