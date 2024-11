Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 5 Novembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. Con l’arrivo della mattina, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto e temperature che raggiungeranno un massimo di +18,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature in lieve calo. Infine, la sera porterà un parziale diradamento delle nuvole, ma le temperature si manterranno fresche.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Pontassieve godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà attorno a +11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,5 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% entro le 07:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i +18,8°C a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 45%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà invariata, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno a +16,7°C alle 15:00. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, mentre l’umidità aumenterà fino al 61%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C alle 21:00, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 4,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve indicano una giornata di Martedì 5 Novembre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature moderate e un aumento dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.4° perc. +10.4° Assenti 5.1 ENE max 4.5 Grecale 70 % 1025 hPa 5 nubi sparse +10.9° perc. +9.7° Assenti 5.1 ENE max 4.4 Grecale 65 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.7° perc. +13.6° Assenti 2.8 ENE max 4 Grecale 54 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18.6° perc. +17.7° Assenti 1.9 ONO max 1.9 Maestrale 45 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18.3° perc. +17.6° Assenti 2.4 O max 2.4 Ponente 53 % 1024 hPa 17 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 3.6 ENE max 3.4 Grecale 70 % 1024 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 4.8 ENE max 4.3 Grecale 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 4.8 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:56

