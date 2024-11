Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con condizioni di maltempo che si attenueranno nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con picchi che raggiungeranno i 12,9°C nel pomeriggio. I venti, inizialmente forti, si calmeranno progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella notte, Pontassieve sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 14,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 99,9 km/h, creando condizioni di burrasca forte. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Le piogge continueranno, ma la copertura nuvolosa scenderà gradualmente. Alle 08:00, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 10,2°C. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a 12,9°C entro le 12:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Alle 13:00, si registrerà un cielo sereno con una temperatura di 12,9°C. Le condizioni di stabilità continueranno fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 6,5°C. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 54%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà al 93% alle 19:00, e le temperature percepite scenderanno ulteriormente. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di maltempo, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.33 mm 38.2 OSO max 89.1 Libeccio 79 % 994 hPa 5 pioggia leggera +11.2° perc. +10.3° 0.12 mm 27.4 OSO max 59.5 Libeccio 76 % 997 hPa 8 cielo coperto +10.2° perc. +9.5° prob. 37 % 6.9 OSO max 22.4 Libeccio 84 % 1000 hPa 11 nubi sparse +12.7° perc. +10.8° prob. 11 % 9.9 NNO max 23.8 Maestrale 32 % 1003 hPa 14 cielo sereno +12.4° perc. +10.5° Assenti 7.6 NNO max 15.1 Maestrale 31 % 1006 hPa 17 cielo sereno +6.5° perc. +4.9° Assenti 8.1 NE max 9.3 Grecale 54 % 1010 hPa 20 cielo coperto +5° perc. +3.2° Assenti 7.7 NE max 8.3 Grecale 58 % 1014 hPa 23 nubi sparse +4.1° perc. +2.6° Assenti 6.6 ENE max 6.2 Grecale 52 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:41

