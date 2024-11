Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,6°C e i 13,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,7 km/h. L’umidità si presenterà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 10,6°C. La velocità del vento sarà di circa 16,3 km/h da Nord-Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 78%, anche se non si prevedono piogge significative. L’umidità si attesterà attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 12°C entro le 09:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est a una velocità di circa 16 km/h, mantenendo una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 15%. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con nubi sparse e temperature che toccheranno un massimo di 13,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h, con un’intensità che non supererà i 24 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,7°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza segni di pioggia. La velocità del vento si ridurrà a circa 10 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 71%, con una pressione atmosferica che rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni prevalentemente serene. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche nuvola sparsa ma senza precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità e il vento moderato contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° prob. 3 % 15.7 NNE max 21 Grecale 83 % 1017 hPa 4 poche nuvole +10.1° perc. +9.4° prob. 3 % 16.9 NNE max 23.2 Grecale 82 % 1017 hPa 7 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° prob. 7 % 16.8 NNE max 26.7 Grecale 80 % 1018 hPa 10 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° prob. 15 % 15.9 NNE max 26.1 Grecale 69 % 1019 hPa 13 cielo sereno +13.8° perc. +12.8° Assenti 13.4 NNE max 23.5 Grecale 58 % 1019 hPa 16 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 13.6 NNE max 22.3 Grecale 66 % 1020 hPa 19 nubi sparse +11.6° perc. +10.7° Assenti 12.8 NNE max 17.8 Grecale 69 % 1021 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +9.7° Assenti 10.4 NNE max 12.6 Grecale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.