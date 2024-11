Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 16,6°C. La velocità del vento si attesterà a 7,5 km/h da Est-Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 22%. Durante la mattina, le temperature scenderanno a 19,8°C e la copertura nuvolosa sarà del 91%. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di 21,4°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta. Sabato, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature fino a 21,4°C e umidità attorno al 42%. Domenica, si prevede un cielo sereno e temperature massime di 20,4°C. Non sono previste precipitazioni significative nel fine settimana.

Venerdì 8 Novembre

Durante la notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,1°C. La velocità del vento sarà di circa 7,5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 22%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione della temperatura, che raggiungerà i 19,8°C alle 09:00. La temperatura percepita si avvicinerà ai 19,3°C. La velocità del vento si ridurrà a 3,1 km/h, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 91%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 16%. L’umidità si attesterà intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con un picco di 21,4°C alle 12:00. Tuttavia, il cielo continuerà a rimanere coperto con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 99%. La velocità del vento varierà tra 3 km/h e 6,3 km/h, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori attorno al 2%. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 15,6°C alle 23:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 73%.

Sabato 9 Novembre

Nella notte di Sabato 9 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 92% e temperature che si aggireranno attorno ai 15,3°C. La temperatura percepita sarà di 14,8°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 60%. Le temperature si alzeranno fino a 19,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 18,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, passando a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 21,4°C alle 12:00. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 42%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature scenderanno fino a 14°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 39% e temperature intorno ai 14,4°C. La temperatura percepita sarà di 13,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature saliranno fino a 18,4°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 11,1 km/h. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 20,4°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 43%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature scenderanno fino a 14°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

In conclusione, il fine settimana a Pontecagnano Faiano si presenterà con condizioni prevalentemente nuvolose e serene, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 21°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Sabato, quando il cielo sarà più sereno.

