Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La mattina si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio e in serata il sole dominerà il panorama, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà elevata, attorno all’89%, e non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole.

Durante la mattina, le condizioni miglioreranno ulteriormente. Le temperature si alzeranno, raggiungendo circa 12,4°C alle 08:00 e salendo fino a 17,6°C entro le 12:00. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, ma non ci saranno precipitazioni. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il sole si farà spazio tra le nuvole, portando a un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 18,1°C alle 14:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità continuerà a diminuire, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 9,4°C entro le 23:00. Il vento rimarrà moderato, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, mantenendo un clima tranquillo e senza precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Pontedera si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra valori miti e freschi, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.4° perc. +9.8° Assenti 5.9 E max 5.8 Levante 89 % 1022 hPa 5 nubi sparse +9.8° perc. +8.9° Assenti 7.2 ENE max 7.1 Grecale 87 % 1021 hPa 8 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 6.8 E max 10.8 Levante 76 % 1021 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +16° Assenti 6.9 E max 11.3 Levante 59 % 1020 hPa 14 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 6.9 ENE max 14.3 Grecale 57 % 1019 hPa 17 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 7 NE max 9.9 Grecale 72 % 1020 hPa 20 cielo sereno +10.9° perc. +10.1° Assenti 8.4 ENE max 13.6 Grecale 77 % 1021 hPa 23 cielo sereno +9.4° perc. +8.2° Assenti 9 ENE max 15.7 Grecale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:54

