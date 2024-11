Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Pontedera si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 4,6°C nella notte e raggiungeranno i 10,5°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 4,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà leggermente a 4,2°C. La mattina si aprirà con un cielo che si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 10,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 37%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare poche nuvole, con temperature che si attesteranno tra i 6,8°C e i 9,1°C. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 5,4 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un clima più sereno e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una maggiore presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 48%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontedera indicano un sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteo variabili e mantenere un occhio attento sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.9° perc. +2.8° Assenti 5.1 ENE max 5 Grecale 46 % 1021 hPa 5 cielo sereno +3.2° perc. +1.7° Assenti 5.9 E max 5.6 Levante 47 % 1023 hPa 8 nubi sparse +5.3° perc. +4.1° Assenti 5.9 ENE max 6.9 Grecale 49 % 1027 hPa 11 nubi sparse +9.8° perc. +9.2° Assenti 6.3 E max 7.1 Levante 38 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.9° perc. +9.2° Assenti 3.1 ENE max 6.7 Grecale 44 % 1028 hPa 17 poche nuvole +6.8° perc. +5.9° Assenti 5.4 ENE max 5.7 Grecale 49 % 1030 hPa 20 nubi sparse +6° perc. +4.7° Assenti 6.6 E max 7 Levante 50 % 1032 hPa 23 cielo coperto +6.5° perc. +5.2° Assenti 7.1 E max 8.3 Levante 48 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:44

