Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da una transizione climatica, con un inizio nuvoloso che si evolverà verso condizioni più serene nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che varieranno tra i 6°C e i 8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma a partire dalle ore centrali della giornata, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature percepite si aggireranno intorno ai 9°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà sereno, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 11°C. L’assenza di precipitazioni e l’umidità che scenderà attorno al 53% contribuiranno a rendere la giornata più gradevole. Le brezze leggere continueranno a soffiare, mantenendo un clima fresco ma piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, attestandosi intorno ai 6°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo imminente. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1023 hPa, garantendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pordenone nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da cieli nuvolosi a sereni. Venerdì e Sabato si preannunciano giornate simili, con temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C durante il giorno e notti fresche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 6 % 3.7 ENE max 5.9 Grecale 68 % 1023 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 1 % 4.6 NE max 7.6 Grecale 70 % 1022 hPa 7 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.9 NNE max 4.9 Grecale 71 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10° perc. +8.6° Assenti 3.7 ENE max 5.8 Grecale 57 % 1023 hPa 13 poche nuvole +11.3° perc. +9.9° Assenti 2.9 SSE max 3.4 Scirocco 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 66 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.7 N max 4.6 Tramontana 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.4° perc. +5.6° Assenti 5.3 NE max 5.5 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:36

