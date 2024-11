Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 16°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. Con l’arrivo del mattino, il cielo si presenterà sereno, favorendo un riscaldamento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 15°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si manterrà debole, con direzione prevalentemente nord-nord est.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1028 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera ventilazione che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di instabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pordenone nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Anche nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.2° perc. +9.2° Assenti 4.6 NNE max 4.9 Grecale 72 % 1029 hPa 4 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.3 N max 4.4 Tramontana 72 % 1029 hPa 7 cielo sereno +10.1° perc. +9° Assenti 4.6 NNE max 4.7 Grecale 69 % 1029 hPa 10 poche nuvole +14.4° perc. +13.4° Assenti 2.4 ESE max 2.9 Scirocco 56 % 1030 hPa 13 cielo sereno +16° perc. +15° Assenti 2.4 SSE max 2 Scirocco 52 % 1028 hPa 16 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 3.2 NNO max 3.1 Maestrale 67 % 1029 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 6 NNO max 5.7 Maestrale 69 % 1029 hPa 22 cielo sereno +10.8° perc. +9.8° Assenti 4.9 N max 4.9 Tramontana 69 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:42

