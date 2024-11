Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pordenone per Giovedì 21 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche, che si manterranno intorno ai 5°C. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sempre più dense e piogge che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e una probabile intensificazione delle precipitazioni, con valori di umidità che raggiungeranno il 95%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 5°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 12%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori moderati. Tuttavia, già nel primo pomeriggio, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di nubi sempre più dense e la temperatura che inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 6°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con pioggia leggera prevista a partire dalle 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, raggiungendo il 52% entro le 18:00.

La sera porterà con sé un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 4°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da una forte umidità, che toccherà il 95%, e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pordenone mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo continueranno a essere variabili, con possibilità di piogge intermittenti anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5° perc. +3.1° Assenti 7.8 ONO max 8.5 Maestrale 75 % 1007 hPa 4 poche nuvole +3.9° perc. +2.9° prob. 2 % 4.9 NNO max 8.1 Maestrale 75 % 1008 hPa 7 cielo sereno +3.5° perc. +2.3° prob. 6 % 5.3 NNE max 5.9 Grecale 67 % 1009 hPa 10 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.1 ESE max 3.2 Scirocco 56 % 1010 hPa 13 cielo coperto +7.5° perc. +6.9° prob. 10 % 5.1 S max 7.6 Ostro 61 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +5.6° perc. +4.3° 0.12 mm 6.3 N max 6.9 Tramontana 77 % 1004 hPa 19 cielo coperto +5.6° perc. +4° prob. 71 % 7.3 NE max 12.5 Grecale 77 % 999 hPa 22 pioggia moderata +4.1° perc. +1.1° 3.11 mm 12 NNE max 15.1 Grecale 95 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:30

