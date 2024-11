Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Pordenone si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,6°C e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +11°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, la brezza leggera sarà presente, con velocità del vento che varierà tra i 2 e i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66-69%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10-11°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità di nuvolosità che si attesterà attorno al 90-99%. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 73%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +8,8°C. Il cielo rimarrà coperto, e la brezza leggera continuerà a soffiare da nord-ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 1005 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili ma fresche. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria piuttosto pesante. Domani e dopodomani, le condizioni climatiche non subiranno sostanziali cambiamenti, mantenendo un quadro di stabilità con cielo coperto e temperature simili.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.6° perc. +7.8° Assenti 6.2 NNE max 6.3 Grecale 71 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 4 N max 4 Tramontana 69 % 1012 hPa 7 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.1 NO max 3 Maestrale 69 % 1012 hPa 10 cielo coperto +10.4° perc. +9.3° Assenti 3.1 SO max 3.9 Libeccio 69 % 1011 hPa 13 cielo coperto +11.1° perc. +10° Assenti 3.8 SSO max 4.5 Libeccio 66 % 1008 hPa 16 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 3.1 OSO max 3.2 Libeccio 76 % 1007 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.4 NNO max 2 Maestrale 77 % 1006 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.4 ENE max 1.5 Grecale 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.