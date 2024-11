Previsioni Meteo Portici: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Portici indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. I venti saranno leggeri e le precipitazioni rimarranno assenti, favorendo così un clima ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,6°C, con una leggera diminuzione fino a 17,5°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà attorno al 43%. I venti, provenienti principalmente da est, si muoveranno a una velocità di circa 3,2 km/h, creando una leggera bava di vento. L’umidità si manterrà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 7%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 4,2 km/h. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da ovest-sudovest, con intensità che varierà tra 5 e 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse verso la fine della giornata. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mentre i venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Portici indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per trascorrere del tempo all’aperto e godere del clima autunnale.

