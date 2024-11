Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Portici di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale passaggio a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,8°C e +16,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 37,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa durante la mattina e il pomeriggio, ma aumenterà nella sera, con attese di pioggia leggera.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno a +15,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con intensità che raggiungerà i 27 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 54%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +14,8°C a +16°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con velocità che si ridurrà a circa 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature toccheranno il picco di +16,3°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso delle ore. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con un’intensità di brezza. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00. Le temperature si attesteranno intorno a +16°C, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 41,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge leggere che si protrarranno anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. La giornata di Giovedì 21 Novembre si preannuncia quindi come una giornata da affrontare con un abbigliamento adeguato e un ombrello a portata di mano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +14.6° Assenti 24.7 ONO max 41.9 Maestrale 55 % 1004 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +14.1° Assenti 19.3 ONO max 30 Maestrale 55 % 1005 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +13.7° Assenti 10 NO max 16.6 Maestrale 53 % 1007 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.4° prob. 1 % 4.5 NNO max 12.1 Maestrale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +15.2° prob. 1 % 12.1 O max 14 Ponente 47 % 1008 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +13.8° Assenti 7.6 OSO max 12.7 Libeccio 51 % 1008 hPa 19 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 15.8 OSO max 25 Libeccio 59 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +15.6° 0.19 mm 23.3 OSO max 36.3 Libeccio 69 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

