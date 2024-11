Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Portici si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16-18°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata e del vento. La copertura nuvolosa sarà predominante, con percentuali che varieranno dal 37% fino a raggiungere il 76% nel pomeriggio.

Nella notte, le piogge saranno leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 9,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,5 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 17°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 49%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 18,4 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 67%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che si presenteranno come piogge leggere, con picchi di 0,67 mm di accumulo. La temperatura massima si stabilizzerà attorno ai 17,8°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 76%. Il vento, che continuerà a spirare da Ovest, si presenterà con una velocità di circa 23,3 km/h, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà un leggero cambiamento, con piogge che si intensificheranno, passando a piogge moderate. La temperatura si manterrà attorno ai 16,8°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 31,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per Portici nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno a persistere, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori simili. Gli abitanti dovranno quindi prepararsi a un clima umido e variabile, con la necessità di tenere a portata di mano ombrelli e abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.53 mm 9.7 OSO max 12.5 Libeccio 79 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.15 mm 4.5 O max 6.4 Ponente 78 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +16.2° perc. +15.8° 0.15 mm 11.7 OSO max 15.7 Libeccio 74 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.29 mm 20.3 OSO max 26 Libeccio 68 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.28 mm 23.3 OSO max 29.8 Libeccio 67 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.48 mm 19.6 OSO max 29.6 Libeccio 71 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.95 mm 21.2 OSO max 30.6 Libeccio 75 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.55 mm 20.5 OSO max 32.4 Libeccio 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

