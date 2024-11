Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Portici si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà costante durante tutta la giornata, con una leggera diminuzione della nuvolosità nel corso della sera. Le temperature oscilleranno tra i 14,5°C e i 16,4°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 76%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Sud-Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,8°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 15%. Anche in questa fase della giornata, il vento continuerà a soffiare da Sud-Est con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 16,4°C, mantenendo una sensazione di caldo moderato. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si registrerà una leggera diminuzione della nuvolosità, con il passare delle ore. L’umidità si attesterà attorno al 75%, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, intorno al 25%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 15,6°C, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 81%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Portici nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni. Domani, ci si aspetta un clima altrettanto nuvoloso, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 9 % 6.3 SSE max 8 Scirocco 70 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 16 % 7.7 SE max 10.2 Scirocco 76 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 11 % 8.3 SE max 10.9 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 15 % 8.4 SE max 11.2 Scirocco 77 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 25 % 9.7 SE max 10.8 Scirocco 75 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 23 % 8.4 SE max 8.9 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 21 % 7.1 SE max 6.9 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° prob. 18 % 6.8 SE max 6.7 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

