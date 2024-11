Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Portici si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 20,7°C, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h, contribuendo a un clima mite e senza precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 30%. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 2%. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento continuerà a soffiare da est-nord-est con intensità leggera. La serata si presenterà serena, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C alle ore 21:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni meteo per Portici indicano un Sabato 9 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una bassa probabilità di pioggia. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le temperature miti continueranno a rendere piacevoli le serate autunnali.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +16.7° prob. 2 % 8.2 NE max 9.8 Grecale 64 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16.6° perc. +16° prob. 2 % 7.2 NE max 9.3 Grecale 66 % 1024 hPa 7 poche nuvole +16.7° perc. +16° prob. 2 % 7.5 NE max 8.6 Grecale 62 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.6° perc. +18.9° prob. 2 % 4.9 E max 7.4 Levante 46 % 1023 hPa 13 poche nuvole +20.7° perc. +19.9° Assenti 2.2 SSE max 6.2 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19° Assenti 3 SSO max 7.1 Libeccio 48 % 1021 hPa 19 poche nuvole +18.8° perc. +18.1° Assenti 6.5 ENE max 11.3 Grecale 52 % 1021 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 6.5 NE max 9.2 Grecale 58 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:47

